يستهلها بالقاهرة.. وزير الخارجية الأمريكى يجرى جولة فى منطقة الشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - يجرى وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن جولة فى منطقة الشرق الأوسط، فى الفترة من 29 إلى 31 يناير الجارى، حيث من المقرر أن يزور مصر وإسرائيل والضفة الغربية بالأراضى الفلسطينية.





جاء ذلك فى بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الخميس، على موقعها الإلكترونى، وقالت خلاله إن جولة بلينكن تهدف إلى التشاور مع شركاء الولايات المتحدة بشأن مجموعة من القضايا العالمية والإقليمية، من بينها العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، والعلاقات الفلسطينية - الإسرائيلية والحفاظ على حل الدولتين للصراع الإسرائيلى الفلسطينى، وحماية حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية.

ويستهل بلينكن جولته بزيارة القاهرة خلال يومى 29 و30 يناير، حيث سيلتقى مع الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير الخارجية سامح شكرى وكبار المسئولين المصريين، وذلك لدفع الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر، وتعزيز السلام والأمن فى المنطقة.

ثم سيتوجه وزير الخارجية الأمريكى إلى مدينتى القدس ورام الله خلال يومى 30 و31 يناير، وفى إسرائيل سيلتقى مع عدد من المسؤولين الإسرائيليين، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية إيلى كوهين، لمناقشة الدعم الأمريكى لإسرائيل واندماج إسرائيل العميق فى المنطقة، والعلاقات الإسرائيلية - الفلسطينية وأهمية حل الدولتين، ومجموعة من القضايا العالمية والإقليمية الأخرى.

وفى الضفة الغربية المحتلة، سيلتقى بلينكن مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس وكبار المسئولين فى السلطة الفلسطينية، لمناقشة العلاقات الإسرائيلية - الفلسطينية وأهمية حل الدولتين والإصلاحات السياسية، وزيادة تعزيز العلاقة الأمريكية مع الفلسطينيين شعبا وقيادة.