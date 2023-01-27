الإفتاء تكشف عن عبادة شديدة الاستحباب فى شهر رجب

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء، على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "الصدقة مستحبة في شهر رجب وفي غيره، أما الزكاة، فمن أراد إخراجها في رجب فليفعل ذلك؛ ليسد حاجة الناس، ومن أراد تأخيرها لما بعد رجب فلا حرج عليه".

وكانت دار الإفتاء، قد شددت عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، على احترام التخصص والمتخصصين، حيث قالت: "إن النبىّ صلى الله عليه وآله وسلم عَلَّمنا احترامَ التخصُّص، فبرغم عِلْمه صلى الله عليه وآله وسلم الربانى فإنَّه كان يستشير المتخصصين من الصحابة فى كافة الشئون الدنيوية ليعلِّمنا اللجوء للمتخصصين".