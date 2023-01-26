البابا تواضروس يستقبل 19 من الآباء المطارنة والأساقفة (صور)

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وشكرهم قداسة البابا على مشاعر المحبة التى أظهروها، نحوه طوال الفترة الماضية، وسؤالهم المستمر على قداسته.
وأشار إلى أن الجهد الذى بذله فترة ما قبل عيد الميلاد كان مضاعفا، وطمأنهم بأن الفحوصات أثبتت أن الأمر مجرد حالة إرهاق تتطلب قضاء فترة راحة كافية، وهو ما حرص عليه.
ولفت قداسة البابا إلى أنه قضى فترة الراحة بين المقر البابوى بالقاهرة، ومقره ببيت الكرمة بكينج مريوط بالإسكندرية.
وألمح قداسته إلى أن حاول أن يتحامل على نفسه خلال قداس عيد الميلاد لأن القداس كان يراه على الهواء ملايين من الناس.
وأضاف: "تمسكت بأن التقى بالمهنئين من الآباء الكهنة وأبناء الكنيسة صباح يوم العيد، وأن أتحدث عبر التليفزيون ليطمئن الجميع، لأن أكثر ما كنت أفكر فيه، أنى لا أريد أن يشعر الناس بالقلق علي وسط الفرحة بالعيد".
وأكد قداسته بأن ذهابه إلى المستشفى كان ضروريا، لإجراء بعض التحاليل والأشعات فقط، مؤكدا أنه عاد بمجرد ظهور نتائج الفحوصات إلى المقر البابوى بالقاهرة.
وأعرب الآباء الحاضرون لقداسة البابا عن سعادتهم، بالاطمئنان على قداسته وأن يروه فى أتم صحة.
ودارت خلال اللقاء العديد من الحوارات، حيث اطمئن قداسة البابا على بعض الأمور الرعوية فى الإيبارشيات، فى ظل أجواء سادها الود والفرح.
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