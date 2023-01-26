أخلاقنا الجميلة.. متسيبش حد يحبطك وقت الجد لازم نكون مع بعض (فيديو)

جدة - نرمين السيد - طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فيديو جديدا ضمن حملة أخلاقنا الجميلة لحث الجميع على التفاؤل بالقادم وعدم الانصياع وراء الأفكار المحبطة والتى من شأنها زعزعة الاستقرار فى البلاد.





وأكد الفيديو، الذى احتوى على عدد من المشاهد التمثيلية لبعض المظاهر السيئة من البعض، والذين يبثون الفزع فى قلوب المواطنين بشأن التشاؤم بالأوضاع الاقتصادية الحالية، والنظرة السوداوية إلى المستقبل، على أهمية عدم الإنصات إلى هؤلاء والنظرة التفاؤلية إلى المستقبل مهما كانت الظروف.

واختتم الفيديو بعبارة: "متسيبش حد يحبطك.. وقت الجد لازم نقوى بعض.. نقف مع بعض وندى لبعض امل".