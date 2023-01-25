طقس الأربعاء.. الأرصاد تعلن أهم الظواهر المؤثرة بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - حالة الطقس اليوم

وقالت الأرصاد، إنه من المتوقع أن يسود طقس بارد فى الصباح الباكر مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة جنوبا.

وذكرت أنه من المتوقع شبورة مائية، فى الصباح الباكر، على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء، كما متوقع نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

ولفتت إلى أن حالة البحر المتوسط، من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 21 11

العاصمة الإدارية 21 10

6 أكتوبر 20 10

بنها 21 11

دمنهور 20 11

وادى النطرون 21 10

كفر الشيخ 21 11

المنصورة 20 11

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 21 12

طنطا 20 11

دمياط 20 13

بورسعيد 20 13

الإسماعيلية 21 09

السويس 21 10

العريش 20 10

رفح 19 09

رأس سدر 22 11

نخل 19 07

كاترين 17 03

الطور 22 12

طابا 20 10

شرم الشيخ 24 15

الإسكندرية 21 11

العلمين الجديدة 20 11

مطروح 19 11

السلوم 19 10

سيوة 19 09

رأس غارب 24 14

الغردقة 23 13

سفاجا 24 13

مرسى علم 25 15

شلاتين 25 16

حلايب 23 17

أبو رماد 25 15

رأس حدربة 24 14

الفيوم 21 09

بنى سويف 21 08

المنيا 21 07

أسيوط 22 07

سوهاج 23 07

قنا 24 08

الأقصر 24 09

أسوان 26 11

الوادى الجديد 24 06

أبوسمبل 25 10