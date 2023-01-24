حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاربعاء 25-01-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 يناير 2023 11:25 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاربعاء 25-01-2023

مهنياً: تدعمك صداقات قديمة وعلاقات اجتماعية جيدة، فتجد الحلول كلما اصطدمت بعوائق أو بتعقيدات أو بخيبات أمل، وهذا ما يوفره لك المناخ

عاطفياً: تعيش حالاً من الصفاء الفكري والذهني حين تبتعد عن كل ما يسبب التوتر مع الشريك

صحياً: إنه الوقت المناسب لعطلة مرحة، بعدما حرمتك مشاغلك من التمتع بالراحة والاستجمام

حظك اليوم برج الثور الاربعاء 25-01-2023

مهنياً: يحمل اليك هذا اليوم تغييراً مفيداً، ربما خبراً أو مفاجأة لا تنتظرها او مساعدة من الحظ، تتعامل مع مؤسسات أو مجموعات وتكون آمالك مشرقة وتتاح لك فرص استثنائية لتحقيق حلم ما

عاطفياً: تقوم مع الشريك بنشاطات ورحلات ترفيهية، بعيداً عن زحمة الحياة اليومية، مفضلين عليها أحضان الطبيعة

صحياً: أنت بحاجة إلى استرداد قواك وعزيمتك جراء تعب الأيام الأخيرة، خذ إجازة ترتاح فيها وتجدد قواك

حظك اليوم برج الجوزاء الاربعاء 25-01-2023

مهنياً: عليك ألاّ تستسلم بسهولة مهما اشتدت الضغوط، لأن أي تحوّل قد لا يكون في مصلحتك لتعزيز موقعك

عاطفياً: تعيش علاقة صداقة حميمة جداً مع أحد الأشخاص من برجك، قد تتحول في اي وقت إلى علاقة أعمق

صحياً: تتوتر أعصابك وينتابك القلق حين ترى أن الأمور لا تجري كما تشاء

حظك اليوم برج السرطان الاربعاء 25-01-2023

مهنياً: قد يتربص بك بعض الزملاء بغية تشويه صورتك، لكنّهم سيفشلون لأنّ صفحتك الناصعة أكبر من مخططاتهم

عاطفياً: البحث في دفاتر قديمة يعيد فتح الجروح، فحاول أن تبقى بعيداً عن هذه الأمور فهي لن تفيدك بشيء

صحياً: تبدو مضطرباً وقلقاً بعض الشيء لشعورك بأن ثمة فشلاً بانتظارك، ما ينعكس سلباً على وضعك الصحي

حظك اليوم برج الاسد الاربعاء 25-01-2023

مهنياً: لا تُهمل عملك وواجباتك، كُن نشيطًا وفعّالاً في تحركاتك واطلب المساعدة من المسؤولين والزملاء إن احتجت الى ذلك وحلّ مشكلاتك برويّة ومنطق

عاطفياً: أحد مواليد برجك يشكل ركيزة مهمة في حياتك ولا سيما على الصعيد العائلي والاجتماعي

صحياً: يوم جيد لاعتماد نظام غذائي جديد يزيدك حيوية ونشاطاً

حظك اليوم برج العذراء الاربعاء 25-01-2023

مهنياً: تجنّب المجازفات والنشاطات الخطيرة والانتباه في اثناء قيادتك السيّارة او استعمالك الأدوات الكهربائية، حذار الحوادث.

عاطفياً: تلقى الأجوبة بشأن بعض المسائل العاطفية التي كانت تثير عندك بعض الشكوك

صحياً: واظب على تمارينك الرياضية وعلى البحث عن منفذ للطاق الكبيرة التي تشعر بها

حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 25-01-2023

مهنياً: يوم دقيق يجعلك تتريث في اتخاذ أي قرار بشأن عمل تطمح إلى تنفيذه

عاطفياً: يترقبك أحدهم منذ فترة ويحاول التقرب منك، لكنك غير مستعد لخوض علاقة جديدة

صحياً: تغمرك الراحة بعد عناء طويل، وتنتابك رغبة في التعبير والتجديد65% لكنّك لن تلمس النتائج الحقيقية يوم عيد ميلادك

حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 25-01-2023

مهنياً: تبدو قادراً على القيام بمبادرات ومغامرات مدعوماً بقوة جسدية ومعنوية، وقد تقدم على إنقاذ احد الأشخاص وتلاقي الاعجاب والتقدير وتكون الإرادة صلبة جداً وعزيمتك لا تلين

عاطفياً: أحد مواليد الميزان بانتظارك، وتشاركه الحب للجمال ولاحترام المبادئ والمثل نفسها

صحيا:ً يعدّ الثوم صديق القلب ويحارب الجلطات الدماغية والسكتات القلبية، لذلك ينصح بإدخاله إلى سفرتنا اليومية

حظك اليوم برج القوس الاربعاء 25-01-2023

مهنياً: تتحسن أحوالك تدريجاً، وخصوصاً بعد القرارات الحاسمة التي اتخذتها لتوضيح موقعك على الصعيد العملي

عاطفياً: لا بأس من المبادرة إلى استماع الاعتذار من الشريف وفتح صفحة جديدة يسودها التفاهم والحب

صحياً: الرياضات والرحلات الطويلة تساعدك على استعادة نشاطك وحيويتك، واستمر بممارسة نشاطاتك المفضلة

حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 25-01-2023

مهنياً: يوم ضاغط نوعًا ما، وقد ينتابك الحزن لإهمال الأحبّاء أمرك، هدئ من روعك ولا توبّخ أحدًا

عاطفياً: مشاعر قوية تنتابك، وتشعر أنك بحاجة إلى البقاء قرب الشريك لتتبادلا معاً المشاعر التي هي في داخل كل منكما

صحياً: ابتعد عن الضجيج وحافظ على التوازن في حياتك تعامل مع أي عارض صحي بهدوء ولا تتماد في أعمالك المنهكة

حظك اليوم برج الدلو الاربعاء 25-01-2023

مهنياً: استفزاز الزملاء قد يعرضك لموقف صعب، فلا تقدم على خطوة غير محسوبة

عاطفياً: عليك ان تشرح للشريك مبرّر غياباتك الطويلة عنه، فهذا يوضّح الصورة أكثر

صحياً: وظف وقتك بطريقة فضلى وبشكل يتلاءم مع متطلباتك إذا كنت لا تريد إرهاق نفسك بسرعة

حظك اليوم برج الحوت الاربعاء 25-01-2023

مهنياً: الحديث المتواصل عن القضايا المالية يفرض عليك معالجة جذرية، وخصوصاً أنك تمر بيوم غير مستقرة مادياً

عاطفياً: عليك مراعاة مشاعر الشريك إلى أقصة حد، لأن قضية حساسة تقلقه وتبقيه متوتراً وقلقاً على المصير

صحياً: قد تسمع خبرًا محزنًا يقلق راحتك ويقض مضجعك ويحرمك النوم، ويسبب لك صداعاً حاداً