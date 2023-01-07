تشغيل عربات الدرجة الثالثة المكيفة على خط «القاهرة / المنصورة» والعكس.. غدا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 يناير 2023 11:29 مساءً - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تشغيل خدمة جديدة بعربات درجة ثالثة مكيفة علي خط (القاهرة / المنصورة) وذلك اعتباراً من غد الأحد.

يأتي ذلك فى إطار التطوير المستمر الذي تقوم به الهيئة القومية لسكك حديد مصر للعمل على توفير أفضل خدمة للعمل على راحة الركاب، وتحقيق أكبر قدر من التيسير عليهم والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم من خلال تشغيل قطارات جديدة.

وأوضحت الهيئة في بيانها أنه اعتباراً من يوم غد الأحد، الموافق 8 / 1 / 2023 سوف يتم تشغيل قطار 3018 بعربات درجة ثالثة مكيفة( المنصورة / القاهرة ) خدمة جديدة حيث يقوم من المنصورة الساعة 05:00 ويصل القاهرة الساعة 07:30 كالجدول المرفق.

ويترتب على ما سبق تعديل ميعاد قطار 63 ركاب ( طنطا / المنصورة ) حيث يقوم من طنطا الساعة 15:35 بدلاً من الساعة 15:20 ويصل المنصورة الساعة 17:05 بدلاً من الساعة 16:55 كالجدول المرفق.