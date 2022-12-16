جدة - نرمين السيد - وقالت الأوقاف، على موقعها الرسمى على الإنترنت، إن موضوع خطبة الجمعة اليوم سيكون حول "طلاقة القدرة الإلهية فى العطاء والمنع"، مؤكدة أن اختيار هذا الموضوع يأتى فى إطار دورها التنويرى، والتثقيفى ومحاربة الأفكار المتطرفة، وغرس القيم الفاضلة فى المجتمع.
وشددت وزارة الأوقاف على أئمة المساجد بضرروة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا، مؤكدة على ألا يزيد زمن خطبتى الجمعة عن 10 دقائق.
ومن المقرر أن تذاع صلاة الجمعة على التليفزيون المصرى اليوم الجمعة هذه المرة من محافظة مطروح؛ احتفالا بعيدها الوطنى، وتحديدا من مسجد العوام.
موضوع خطبة الجمعة اليوم
وتبدأ شعائر صلاة الجمعة من رحاب مسجد العوام بـ تلاوة قرآنية للقارئ الشيخ محمد عبدالبصير، يعقبها خطبة لـ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، فى حضور قيادات المحافظة والوزارة بأوقاف مطروح.
ومن المقرر كذلك، أن تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 16 مسجدا منها 13 مسجدا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و3 مساجد صيانة.
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