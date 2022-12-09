خبير لـdmc: مصر تسعى للتوصل إلى استقرار سياسى فى تونس والسودان

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 ديسمبر 2022 06:34 مساءً - قال الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات، إن مصر تسعى للتوصل إلى استقرار سياسي في كل من تونس والسودان.

أضاف عز العرب، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن الجهود المصرية المبذولة تستهدف التوصل إلى إطار سياسي بالسودان، وتوافق بين الأطراف السياسية المعنية، سواء فيما يتعلق بالمكون العسكرى، وكذلك إنهاء مسار عدم الاستقرار الذي تخطى ثلاثة أعوام ونصف، مؤكدا: "السودان من أهم الدول المحورية المجاورة لمصر، لهذا الجهود المصرية لفرض الاستقرار قائمة".

وأوضح رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات، أن السياسة المصرية دائما داعمة لاستقرار الدول العربية، وتستهدف دائما تدعيم العلاقات مع الدول الصديقة.