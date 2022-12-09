اختتام المؤتمر الـ30 لمديرى إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات

جدة - نرمين السيد - نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، المؤتمر الثلاثين لمديرى إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات، تحت شعار "مكافحة المخدرات أمن قومى".





وناقش المؤتمر - الذى عقد بمشاركة عدد من ممثلى بعض القطاعات والمؤسسات المعنية بمكافحة المخدرات، وعددٍ من قيادات وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على مستوى الجمهورية - عدة موضوعات، من بينها ضرورة تضافر جهود أجهزة المكافحة الوطنية للارتقاء بالآداء الأمنى فى مواجهة مشكلة المخدرات، وسبل مواجهتها والوقوف على الإتجاهات الراهنة لتلك المشكلة دولياً وإقليمياً ومحلياً، وتطوير خطط مواجهتها من خلال مواصلة تفعيل أطر التعاون الدولى الداعم لعمليات الاستهداف المسبق لتلك الجرائم، وأهمية استخدام التقنيات الحديثة فى مهام المكافحة، ومجابهة الزراعات المخدرة والبؤر الإجرامية وعلانية الإتجار بالمواد المخدرة.

كما ناقش المؤتمر ضرورة تعزيز آليات الرقابة على استخدام المواد الكيماوية، وأثر ذلك على تقليص عمليات التصنيع غير المشروع للمخدرات التخليقية، والتعرف على الخطط المستحدثة لمجابهة جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات، وأهمية تنمية مهارات العاملين بمجال المكافحة لرصد ومجابهة عمليات التصنيع الكيميائى للمواد المخدرة وأنماط ترويجها، ودراسة ظاهرة إدمان وتعاطى المواد المخدرة ومدى ارتباطها بالجرائم الجنائية الأخرى، وتكثيف الحملات النوعية فى نطاق المدارس والجامعات والأندية، وأثر ذلك على حماية النشء والشباب من مخاطر المخدرات، والكشف عن حالات التعاطى بين قائدى المركبات على الطرق السريعة وسائقى حافلات المدارس.

كما تضمنت فعاليات المؤتمر، حلقة نقاشية موسعة بشأن دور الإعلام فى مواجهة مخاطر المخدرات المستحدثة، بالاضافة الى العديد من اللقاءات، بحضور عدد من رجال الدين، والقيادات الأمنية، والخبراء والمعنيين فى مجال مكافحة المخدرات.