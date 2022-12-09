انت الان تتابع خبر حقيقة التصريحات المنسوبة لمعيط حول الجنيه المصري.. وزارة المالية توضحها للجميع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت وزارة المالية بالكشف عن حقيقة التصريحات المنسوبة لمعيط حول الجنيه المصري، وهي التي أثارت حالة من الجدل الكبير بين رواد السوشيال ميديا، لأنها من الأشياء التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية.وقال المصدر الإعلامي التابع لوزارة المالية إنه يوجد صفحات مزورة وحسابات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي يديرها عدد من الأشكال الذين يريدون إثارة الفتن، وهم الذين زعموا أنها منسوبة إلى الجهات الحكومية المصرية، وذلك في محاولات كثيرة لنشر الأكاذيب والشائعات، وهذا بغرض شن حملات عدائية ضد مصر والتي تستهدف نشر حالة من الإحباط الدائم بين المصريين.

التصريحات المنسوبة لمعيط حول الجنيه المصري

وأعلن المرصد الإعلامي لوزارة المالية إن كل هذه الصفحات الوهمية والحسابات المزيفة على مواقع التواصل الإجتماعي يتم نسبها للعديد من المسئولين في الحكومة المصرية، كاذبة وهم لا يقومون بالإدلاء بها، ومنها ما تم نشره في صفحة مزورة خاصة بمصلحة الضرائب المصرية، وهي التي جاءت على لسان وزير المالية حول الجنيه.