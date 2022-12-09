انت الان تتابع خبر مغارة الألماس بمصر الجديدة .. ضبط زمرد وياقوت وزفير ومشغولات ذهبية بـمليون و250 ألف جنيه مهربة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عن واقعة مغارة الألماس في منطقة مصر الجديدة بالقاهرة الجديدة التي تم العثور عليها مساء أمس الخميس رفقة رجل الأعمال من محافظة الإسكندرية.وألقت قوات الأمن أمس على رجل أعمال قام بتهريب 23 قطعة من فصوص الألماس بما يعادل 23 قيراطًا من الخارج والتي كانت عبارة عن “زمرد وياقوت وزفير ومشغولات ذهبية مرصعة بفصوص الألماس” والتي تصل قيمتها، مليون و250 ألف جنيه، مما جهل رواد السوشيال ميديا يطلقوا عليها مغارة الألماس في مصر الجديدة.

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