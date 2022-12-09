مغارة الألماس بمصر الجديدة .. ضبط زمرد وياقوت وزفير ومشغولات ذهبية بـمليون و250 ألف جنيه مهربة

رياض - احمد صلاح - كشفت التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عن واقعة مغارة الألماس في منطقة مصر الجديدة بالقاهرة الجديدة التي تم العثور عليها مساء أمس الخميس رفقة رجل الأعمال من محافظة الإسكندرية.وألقت قوات الأمن أمس على رجل أعمال قام بتهريب 23 قطعة من فصوص الألماس بما يعادل 23 قيراطًا من الخارج والتي كانت عبارة عن “زمرد وياقوت وزفير ومشغولات ذهبية مرصعة بفصوص الألماس” والتي تصل قيمتها، مليون و250 ألف جنيه، مما جهل رواد السوشيال ميديا يطلقوا عليها مغارة الألماس في مصر الجديدة.
محتويات مغارة الألماس بمصر الجديدة:
1- 597,29 قيراط من فصوص الماس مختلفة الأحجام .
2- 234 قيراط بإجمالي وزن 959 جرام من زمرد وياقوت وزفير.
3- 1,973 كيلو جرام مشغولات ذهبية مُرصعة بفصوص من الماس.
وأصدرت النيابة العامة قرار بحبس رجل الأعمال وشريكه صاحب شركة للمشغولات الذهبية في مصر الجديدة الذي كان يقوم بشراء هذه المشغولات الذهبية بأسعار أرخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات.