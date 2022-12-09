انت الان تتابع خبر لمدة 15 يوم متواصلة ..غلق نفق أحمد عرابى للاتجاه القادم من الطريق الدائرى والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت الإدارة العامة بمرور الجيزة عن غلق جزئى بالتناوب لنفق أحمد عرابى بالاتجاه القادم من الطريق الدائرى (القوس الغربي) اتجاه شارع أحمد عرابى وذلك بسبب تنفيذ بعض أعمال صيانة ورفع كفاءة وإصلاح الفواصل المعدنية العرضية

مواعيد غلق نفق أحمد عرابى

وأوضحت إدارة المرور أن عملية الغلق لنفق أحمد عرابى لمدة 15يوماً متواصلة ابتـداء مـن ابتداءً من الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق 2022/12/10، وحتى الساعة الخامسة صباح يوم السبت الموافق 2022/12/24، علي أن يكون العمل على مدار 24 ساعة طوال فترة الأعمال فقط.