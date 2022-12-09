جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، التقى صباح اليوم، مع الرئيس التونسى قيس سعيد، بالعاصمة الرياض.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أشاد بتميز العلاقات الثنائية الأخوية بين مصر وتونس، متمنياً كل التوفيق والنجاح للسلطة التنفيذية بتونس تحت قيادة الرئيس قيس سعيد فى إدارة الدولة خلال هذا المنعطف الهام من تاريخ الشعب التونسى الشقيق. وأكد حرص مصر على بذل المزيد من الجهد للدفع قدماً بأطر التعاون الثنائى على شتى الأصعدة، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز قنوات التواصل بين البلدين الشقيقين على المستوى الاقتصادى وتعظيم حجم التبادل التجارى وزيادة الاستثمارات البينية. وأكد الرئيس التونسى اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من روابط وعلاقات وثيقة على المستويين الرسمى والشعبى، مثمناً ما حققته مصر خلال السنوات الماضية على الصعيد الداخلى من إنجازات فى مجالات الأمن والاستقرار والتنمية، فضلاً عن ثقلها السياسى البارز على الصعيدين الإقليمى والدولى، وما لذلك من انعكاسات إيجابية على العمل الأفريقى والعربى المشترك، وجهود التوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسى يلتقى رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى بالرياض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.