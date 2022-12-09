انت الان تتابع خبر جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 .. اعرف موعد الإعلان عنها بشكل رسمي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بحث الكثير من أولياء الأمور داخل جمهورية مصر العربية خلال الدقائق الماضية حول استخدام المحرك الأشهر في العالم جوجل لمعرفة جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 للفصل الدراسي الأول.

وتنطلق امتحانات الفصل الدارسي الأول لسنوات النقل بداية من الصف الرابع الإبتدائي حتي الصف الثاني الثانوي العام في مختلف مدارس الجمهورية بدأ من يوم 14 يناير من العام الميلادي الجديد 2023، وذلك طبقاً للخريطة الزمنية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم مع بداية العام الدراسي الحالي.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023: