نشاط الرئيس الأسبوعى.. افتتاح محور التعمير وقمة مصرية ـ صينية بالرياض

جدة - نرمين السيد - ومطلع الأسبوع الماضى، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى بمطار القاهرة الملك عبد الله الثانى بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى قصر الاتحادية الملك عبد الله الثانى بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حيث أقيمت له مراسم الاستقبال الرسمى، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة أخيه جلالة الملك عبدالله إلى القاهرة، مشيداً بالعلاقات الأخوية المتينة بين مصر والأردن، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة، ومعرباً عن التطلع لتعزيزها بما يساهم فى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، سواء على الصعيد الثنائى أو فى إطار آلية التعاون الثلاثى مع العراق الشقيق، لاسيما على المستويين الاقتصادى والتجارى، كما ثمن الجهود التى تبذلها الحكومة الأردنية فى إطار رعاية الجالية المصرية المتواجدة فى الأردن.

من جانبه، أعرب ملك الأردن عن التقدير العميق الذى تكنه الأردن لمصر على المستويين الرسمى والشعبى، واعتزازها بالروابط الممتدة التى تجمع بين البلدين الشقيقين، وكذلك مسيرة العلاقات على مستوى آلية التعاون الثلاثى مع العراق الشقيق، مؤكداً حرص الأردن على الاستفادة من جهود مصر التنموية فى كافة المجالات من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك.

وأوضح المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد التباحث حول مستجدات الأوضاع فى المنطقة، خاصةً تطورات القضية الفلسطينية، حيث تم التوافق حول تعزيز جهود مصر والأردن نحو تقديم الدعم الكامل للأشقاء فى فلسطين، ومن أجل العمل على إحياء عملية السلام للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى الشقيق وفق مرجعيات الشرعية الدولية.

كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ الأسبوع الماضى ـ زيارة تفقدية لمقر أكاديمية الشـرطة، وحضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات الجدد المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية.

وأوصى الرئيس الطلبة والطالبات المتقدمين بأن يكونوا قدوة لجميع أبناء مصر باعتبارهم جزءاً أصيلاً من شبابها تتواصل بهم مسيرة العطاء لمصر وشعبها العظيم متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح لاجتياز مرحلة الاختبارات لينالوا شرف الالتحاق بوزارة الداخلية.

ودار حوار مفتوح ما بين الرئيس والطلبة والطالبات المتقدمين حول مجمل القضايا الدولية والإقليمية وكذلك جهود الدولة ذات الصلة بعملية التنمية وما تواجه الدولة من تحديات متنوعة، حيث أوصاهم الرئيس بضرورة التسلح بالعلم والمعرفة ومواصلة الاطلاع بانتظام ليشكلوا حائط صد منيع بجانب أشقائهم فى الكليات والمعاهد العسكرية وكذلك فى الجامعات والمعاهد المدنية ضد كافة التحديات التى تشاهدها الدولة المصرية.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى ـ الأسبوع الماضى ـ محور التعمير بالإسكندرية "محور أبو ذكرى" الذى يمتد بطول 35 كم من تقاطعه مع طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى حتى طريق سيدى كرير / مطار برج العرب بواقع 9 حارات مرورية لكل اتجاه.

وأوضح المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، أن محور التعمير الجديد "محور أبو ذكرى" يعتبر إضافة ونقلة نوعية ضخمة من شأنه أن يفتح آفاقا تنموية جديدة لمنطقة غرب محافظة الإسكندرية، ويزيد من حيزها العمرانى، ويربط ميناء الدخيلة بالطريق الصحراوى والطريق الدولى الساحلى ومدينة برج العرب، وليصبح شرياناً تنموياً حيوياً لربط الإسكندرية بمدينة العلمين الجديدة عبر الطريق الساحلى.

وأضاف المتحدث الرسمى بأن محور التعمير يأتى كخطوة جديدة إضافية فى تنفيذ استراتجية الدولة فى إنشاء شبكة الطرق والمحاور على امتداد رقعة الجمهورية، تلك المحاور التى لم تعد تقتصر فقط على تسهيل حركة المرور وانتقال المواطنين، بل أصبحت المحاور المرورية شرايين جديدة للحياة تدعم جهود الامتداد العمرانى المنظم، والتجمعات السكنية الحديثة، وتعزز من العوائد الاقتصادية والتجارية، وتوفر فرص عمل، كما تربط المشروعات القومية لتتكامل مع بعضها، وذلك انعكاساً لرؤية تنموية شاملة وفلسفة علمية عميقة نحو البناء والتعمير والتنمية.

كما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ الأسبوع الماضى ـ اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية التى تشمل الكلية الحربية، والكلية البحرية، والكلية الجوية، وكلية الدفاع الجوى، وكذلك الكليات العسكرية التى تشمل الكلية الفنية العسكرية، وكلية الطب بالقوات المسلحة، والكلية العسكرية التكنولوجية.

وكان فى استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمقر الكلية الحربية الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

وأوضح المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية بأن الرئيس شاهد عبر منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية بالأكاديمية والكليات العسكرية كافة البيانات الخاصة بكل طالب والدرجات التى تحصل عليها وصولاً لكشف الهيئة، حيث تمنى للطلبة المتقدمين كل التوفيق والنجاح لنيل شرف الالتحاق بالمؤسسة العسكرية العريقة واجتياز الاختبارات التى تتم وفق أحدث المعايير العلمية الدقيقة بكل حيادية وتجرد التى تتمسك بها القوات المسلحة فى انتقاء أفضل العناصر من شباب مصر الواعد ليكونوا الدرع الحصين للوطن، بجانب زملائهم فى أكاديمية الشرطة، ويشدد عليهم بأن يكونوا قدوة لجميع شباب وأبناء مصر باعتبارهم جزء أصيل من المجتمع.

وصباح أمس الخميس، توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة فى القمة العربية الصينية الأولى، والتى ستعقد بالعاصمة الرياض.

وصرح المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، بأن مشاركة الرئيس فى القمة العربية الصينية تأتى فى إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة بين الدول العربية والصين، فضلاً عن المساهمة بفعالية فى جهود تعزيز آليات العمل المشترك لتحقيق المصالح المشتركة، حيث ستهدف القمة إلى البناء على الحوار السياسى الممتد بين الجانبين، إلى جانب التشاور والتنسيق بشأن سبل تعظيم آفاق التعاون المتبادل على الصعيدين الاقتصادى والتنموى، إلى جانب بحث مساعى الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمى والدولى.

وأضاف المتحدث الرسمى أن برنامج الرئيس سيتضمن أيضاً عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع القادة المشاركين فى قمة الرياض من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وكذا مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الرياض مع الرئيس شى جين بينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تقدم بالتهنئة مجدداً على إعادة انتخاب الرئيس شى جين بينج مؤخراً أميناً عاماً للحزب الشيوعى الصينى لفترة ثالثة، معرباً عن الثقة فى استمرار الصين فى المضى قدماً على طريق التنمية تحت قيادته، والتطلع للعمل المشترك معه خلال الفترة القادمة للارتقاء بالعلاقات بين الجانبين، خاصةً فى ظل روابط الصداقة التاريخية والممتدة التى تجمع البلدين والشعبين المصرى والصينى.

وأكد حرص مصر على تطوير التعاون المشترك على مختلف الأصعدة، سواء فى الإطار العربى الجماعى، أو فى الإطار الثنائى من خلال "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" التى تجمع بين البلدين.

من جانبه؛ قدم الرئيس الصينى التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، على التنظيم المصرى الرفيع المستوى للقمة العالمية للمناخ COP 27 بشرم الشيخ والنجاح الكبير الذى حققته، مؤكداً أن بلاده تعتز بعلاقاتها مع مصر وتسعى دائماً للارتقاء بشراكتها مع مصر فى جميع المجالات، خاصةً من خلال توسيع وتنويع أطر التعاون المختلفة، فضلاً عن دعم مصر فى مسيرة التنمية الحالية بقيادة الرئيس، مشيراً إلى أن مصر بها فرص واعدة للاستثمارات والشركات الصينية، ومن ثم هناك آفاق واسعة للارتقاء بالتبادل التجارى والتعاون الاقتصادى بين البلدين الصديقين.

فيما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ فى الرياض ـ مع محمد شياع السودانى، رئيس وزراء جمهورية العراق.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس جدد التهنئة لرئيس الوزراء العراقى على نجاحه فى نيل ثقة البرلمان وتشكيل الحكومة، متمنياً له خالص التوفيق فى أدا مهام منصبه، ومؤكداً على التقدير الكبير للعراق حكومة وشعباً والاعتزاز بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التى تجمع بين مصر والعراق، والحرص على دفع أطر التعاون الثنائى بين البلدين إلى آفاق أرحب.

كما أكد الرئيس الثوابت الراسخة للسياسة المصرية بدعم العراق وتعظيم دوره القومى العربى، فضلاً عن تقديم الدعم الكامل للشعب العراقى على مختلف الأصعدة، ومساعدته على تجاوز كافة التحديات، لاسيما ما يتعلق بحربه على الإرهاب، واستعادة الأمن والاستقرار، سواء فى إطار آلية التعاون الثلاثى مع المملكة الأردنية الشقيقة، أو على المستوى الثنائى من خلال إقامة شراكة استراتيجية بين البلدين الشقيقين تعتمد على التكامل وتحقيق الأهداف التنموية المشتركة.