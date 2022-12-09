جدة - نرمين السيد - موضوع خطبة الجمعة اليوم

وقالت الأوقاف، على موقعها الرسمى على الإنترنت، إن موضوع خطبة الجمعة اليوم سيكون حول "الأمانة.. صورها وأثرها فى تحقيق الأمن المجتمعى"، مؤكدة أن اختيار هذا الموضوع يأتى فى إطار دورها التنويرى، والتثقيفى ومحاربة الأفكار المتطرفة، وغرس القيم الفاضلة فى المجتمع.

وشددت وزارة الأوقاف على أئمة المساجد بضرروة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا، مؤكدة على ألا يزيد زمن خطبتى الجمعة عن 10 دقائق.

عناية الإسلام بالمرأة

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد أكد أن الإسلام راعى شعور الناس جميعًا، خاصة المرأة، وخصها بمزيد من الوصاية والرحمة واهتم اهتمامًا بالغًا بدفع الأذى النفسى أو التمييز عنها.