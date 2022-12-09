الأرصاد: ظاهرة قوية تؤثر على طقس الجمعة

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "يسود اليوم الجمعة طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية".

وأضافت: "ويسود طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى آخره على أغلب الأنحاء".

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ولفتت الأرصاد إلى أنه بالنسبة لـ حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، بينما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.