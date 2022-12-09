مفتى الجمهورية: الشريعة جاءت لتناسب كل زمان ومكان

جدة - نرمين السيد - أكد فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية أن الشريعة لم تأت لزمان النبى صلى الله عليه وسلم فقط وإنما جاءت لتناسب كل زمان ومكان، وقد وضع لنا النبى صلى الله عليه وسلم القواعد والضوابط والأصول التى نتحرك فى إطارها لنتمكن من مواجهة ما يفرزه العصر من أنماط التصرفات اليومية والتى تحتاج إلى تأهيل وتدريب وفهم للتمكن من وضع الأحكام الشرعية بفهم مستنير.





جاء ذلك فى كلمة مفتى الجمهورية خلال انعقاد محاضرات اليوم الثالث للدورة العلمية المتخصصة لأئمة ووكلاء وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بدولة الجزائر الشقيقة بالقاعة الرئيسية بمسجد النور بالعباسية، اليوم الخميس، وذلك لعدد 19 عالمًا من أئمة ووكلاء وزارة الشئون الدينية والأوقاف بدولة الجزائر الشقيقة.

وأكد مفتى الجمهورية عمق العلاقات بين مصر ودولة الجزائر الشقيقة، مرحبًا بضيوف مصر من أئمة ووكلاء وزارة الشئون الدينية والأوقاف بدولة الجزائر، موضحًا أن الشريعة لكى تقوم بمهمتها تحتاج إلى عقول فذة ومؤهلة لضبط الخطاب الدينى فى العالم المتغير، وأول ركن لا بد من الاعتماد عليه هو النص الشرعى قرآنا وسنة وكل وحى من الله تبارك وتعالى.

وأضاف فضيلته أنه لا بد من مراعاة تطور الزمان والمتغيرات والتقدم الذى تعيشه البشرية، فالشريعة لم تأت لزمان النبى صلى الله عليه وسلم فقط وإنما أتت لتناسب كل زمان ومكان، وقد وضع لنا النبى صلى الله عليه وسلم القواعد والضوابط والأصول التى نتحرك فى إطارها لنتمكن من مواجهة ما يفرزه العصر من أنماط التصرفات اليومية والتى تحتاج إلى تأهيل وتدريب وفهم للتمكن من وضع الأحكام الشرعية بفهم مستنير.