الأرجنتيني فاكوندو تيو حكما لمباراة المغرب ضد البرتغال فى كأس العالم 2022

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 ديسمبر 2022 11:30 مساءً - يقود الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيو مواجهة منتخب المغرب ضد نظيره البرتغالى، المقرر لها فى الخامسة من مساء بعد غدٍ السبت، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس العالم 2022، المقامة حاليا فى قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر الجارى.

وأعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" عن إسناد مباراة البرتغال والمغرب، للحكم الأرجنتيني فاكوندو تيو، ويساعده كل من إيزكويل برايلوفسكي وجابرييل تشادي، والحكم الرابع الهندوراسي إيفان بارتون.

وحكام الفار كل من الأرجنتيني ماورو فيجليانو، الإسباني دى بورجوس، الأرجنتيني دييجو بونفا والأمريكي أرماندو فياريال.

وتأهل منتخب المغرب إلى ربع نهائي مونديال قطر 2022، كأول منتخب عربي يصل إلى هذه المرحلة فى تاريخ كأس العالم، بعد تخطيه المنتخب الإسباني فى دور الـ 16، بركلات الترجيح بنتيجة 3 - 0، بعد نهاية الوقتين الأصلى والإضافي بالتعادل 0 - 0، بينما وصل البرتغال بعد اكتساحه منتخب سويسرا بنتيجة 6 - 1.

طاقم حكام مواجهة المغرب والبرتغال

أما مواجهة فرنسا مع إنجلترا، المقرر لها فى التاسعة من مساء السبت، سيقودها الحكم البرازيلى ويلتون سامبايو، ويساعده الثنائي برونو بوشيليا وبرونو بيريز والحكم الرابع الإماراتى محمد عبد الله.

طاقم حكام مباراة إنجلترا وفرنسا