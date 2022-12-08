تكشف عن كم هائل من الإنشاءات.. الجيزة تنشر صورة تجمع 6 مشروعات قومية

جدة - نرمين السيد - نشرت محافظة الجيزة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الخميس، صورة تكشف عن الكم الهائل من الإنشاءات والتطوير فى البنية التحتية الخاصة بالنقل فى مصر.





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