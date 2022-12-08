الرئيس السيسى يلتقى فى الرياض نظيره العراقى ويؤكد تقدير القاهرة لبغداد

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 ديسمبر 2022 06:33 مساءً - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم في الرياض، محمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس جدد التهنئة لأخيه رئيس الوزراء العراقي على نجاحه في نيل ثقة البرلمان وتشكيل الحكومة، متمنياً له خالص التوفيق في أدا مهام منصبه، ومؤكداً على التقدير الكبير للعراق حكومة وشعباً، والاعتزاز بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين مصر والعراق، والحرص على دفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين إلى آفاق أرحب