مصر تشارك فى اجتماع الشراكة العربية الثامن للحدّ من مخاطر الكوارث

جدة - نرمين السيد - نظم مكتب الأمم المتحدة الإقليمى للحد من مخاطر الكوارث UNDRR فى مجال تحقيق التنمية المستدامة والحد من مخاطر الكوارث فى المنطقة العربية، الاجتماع الثامن للشراكة العربية للحد من مخاطر الكوارث خلال الفترة من (6 – 7) بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بمشاركة نقاط الاتصال الوطنية للحد من مخاطر الكوارث على مستوى الدول العربية وأصحاب المصلحة المعنيين والشركاء الدوليين، والمنظمات الدولية ذات الصلة.





تأتى اجتماعات الشراكة العربية للحد من مخاطر الكوارث فى إطار مساعى مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث UNDRR لتداول القضايا الفنية حول التقدم المحرز وكذا التحديات والثغرات فى تنفيذ إطار سنداى للحد من مخاطر الكوارث بالمنطقة العربية، كما تهدف هذه الاجتماعات إلى تيسير المناقشات الإقليمية حول إدماج الحد من مخاطر الكوارث ضمن أهداف التنمية المستدامة

وشارك فى الاجتماع قطاع إدارة الأزمات والكوارث باعتباره الأمانة الفنية للجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، وترأس الوفد المصرى اللواء محمد عبد المقصود رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث، وبمشاركة اللواء هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وممثلى إدارة الأزمات والكوارث بمحافظتى جنوب سيناء والقاهرة ممثلين عن المدن المصرية المشاركة فى برنامج جعل المدن قادرة على الصمود MCR 2030.

كما ترأس رئيس الوفد المصرى الجلسة المعنية بتقييم التقدم المحرز فى استعراض منتصف المدة لتنفيذ إطار سنداى، وتعزيز قدرة الدول على التكيف مع تغير المناخ من خلال عرض استنتاجات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف الذى استضافته مصر خلال شهر نوفمبر الماضى، والطريق إلى مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين المنتظر عقده فى مدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام القادم، فضلا عن الترويج للمبادرة المصرية لبناء منظومة إفريقية متعددة الأطراف للحد من مخاطر الكوارث ذات البعد البيئى.