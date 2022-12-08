انت الان تتابع خبر أول تحرك رسمي من التعليم بشأن اقتحام سيدتان مدرسة بدمياط والاعتداء على التلاميذ والمعلمة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامتا سيدتين من أولياء الأمور باقتحام فصل دراسي بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة صلاح الدين الأيوبي للغات بمدينة دمياط، وضرب عدد من الطلاب بالإضافة إلي الاعتداء على المعلمة التي كانت موجودة في الفصل في ذلك الوقت.من جانبها كشفت مديرية التربيه والتعليم في محافظة دمياط عن الكشف عن تفاصيل الواقعة والأسباب التي أدت إلي قيام هاتين السيدتين بها مشيرة أنهن دخلا إلي الفصل وضرب تلميذين بالفصل بسبب مشاهدة مع تلميذة قريبة لهم.

وأشارت المديرية أن السبب وراء ضرب المعلمة يتمثل في أنها حاولت منعهما من ضرب التلميذين، فتم الاعتداء عليها من قبل السيدتين، مؤكدة أنها فتحت تحقيقا برقم 370 لسنة 2022 مع تشكيل لجنة من المتابعة للوقوف علي ملابسات الحادث.