الخارجية تحذر المواطنين المصريين من السفر بطرق غير شرعية

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الخارجية فى بيان رسمى لها، وجود ملاحظات خلال الفترة الأخيرة، بقيام بعض الشركات والكيانات غير المسؤولة، باستغلال رغبة بعض المواطنين الراغبين فى العمل فى الدول الأوروبية، فى تيسير عملية سفرهم بطرق غير شرعية إلى دول معبر داخل أوروبا، وتركهم فى ظروف أمنية وانسانية قاسية، تحت وهم تسهيل نقلهم إلى دول أوروبية أخرى للعمل.





وأضاف البيان: "تهيب وزارة الخارجية بالمواطنين تجنب التعامل مع مثل هذه الكيانات لعدم التعرض للمساءلة القانونية من جانب سلطات الدول الأجنبية قبل ترحيلهم مرة أخرى إلى أرض الوطن، والاستفسار عن أية معلومات أو إرشادات تخص الطرق الرسمية للسفر إلى مختلف الدول، من خلال التواصل مع القطاع القنصلى بوزارة الخارجية". كما دعت الخارجية، المواطنين الذين سبق لهم التعامل مع هذه الشركات أو الكيانات، المبادرة بإبلاغ السلطات المعنية، بما يتوفر لديهم من معلومات حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

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