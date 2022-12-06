بالأسماء.. تحويل 10 منح لذوى المتوفيين بجائحة كورونا من المصريين بالسعودية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، عن قيام مكتب التمثيل العمالى التابع لها بالرياض بتحويل منح استثنائية لذوى المتوفيين بسبب جائحة كورونا من العاملين فى القطاع الصحى الحكومى والخاص، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء السعودى، وإقراره التزام "المملكة" بصرف مبلغ 500 ألف ريال سعودى لذوى المتوفيين بسبب "كورونا".





وأوضح الملحق العمالى المصرى بالمملكة، أن "المكتب العمالى" تابع عملية الانتهاء من إجراءات الصرف، فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بضرورة الاهتمام بشئون العمالة المصرية بالخارج والعمل على حل مشاكلهم، وتذليل العقبات امام حصولهم على مستحقاتهم أثناء العمل وبعد انتهائه.

وجاء فى التقرير الذى تلقاه الوزير حسن شحاتة، من أحمد رجائى المستشار العمالى بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض، أنه بناء على "القرار" تم تحويل المنحة المقررة الى عدد 10 حالات لورثة المتوفين بواقع 500 الف ريال سعودى للمواطن الواحد بإجمالى مبلغ 5 ملايين ريال سعودى بما يعادل 32 مليون و780 ألف جنيها تقريبا، كما أن هناك 3 طلبات فى انتظار ورود محضر الموافقة الخاص بها من وزارة المالية السعودية لإتمام إجراءات الصرف، و3 طلبات أخرى تحت الدراسة من إدارة التشريعات القانونية بوزارة الصحة، مع وجود طلب لديه ملاحظات جارى استيفائها.

وأفاد مكتب التمثيل العمالى بالرياض انه كان قام بمخاطبة وزارة الخارجية السعودية فور صدور القرار لمعرفة الآليات الخاصة بصرف تلك المنح، وإعداد كشف مسبق بكافة حالات الوفاة التى تم التصريح بدفنها من واقع سجل الوفيات بالتنسيق مع القسم القنصلى بالقنصلية المصرية العامة بالرياض، وتم إرسال الكشف إلى وزارة الخارجية، حيث تمت الإفادة برابط إليكترونى للورثة لتسجيل البيانات عليه، واستيفاء الأوراق اللازمة للحصول على المنحة، https://hsp.moh.gov.sa/survey/rXUfF5gTAMs1، حيث تم التواصل مع ورثة المواطنين وإعلامهم بالرابط والتنسيق معهم لتذليل أى عقبات متعلقة بصرف المستحقات.

وأضاف رجائى، فى تقريره، أنه تنفيذاً لتعليمات وزير القوى العاملة بشأن تفعيل الزيارات الميدانية الرسمية التى يقوم بها مكتب التمثيل العمالى وتوطيد العلاقات مع المسئولين، فقد تم عقد اجتماع مع الإدارة المالية التابعة لوزراة لشئون الصحية للوقوف على إنهاء إجراءات الصرف من عدمه، فضلاً عن إعداد كشف جديد بأسماء المتوفيين لعرضها على المسئولين بوزارة الصحة للبت فى طلباتهم.