محافظ الوادى الجديد يبحث التوسع فى مشروعات إحلال الغاز الطبيعى

جدة - نرمين السيد - بحث محافظ الوادى الجديد محمد الزملوط، مع مسؤلى شركة الغاز الطبيعى المنفذة لمشروع توصيل الغاز الطبيعى لمدينة الخارجة، أخر مستجدات المرحلة الثانية من المشروع والتوسع فى مشروعات إحلال الغاز الطبيعى.





وذكرت المحافظة - فى بيان اليوم الثلاثاء - أن اللقاء تناول مناقشة خطة التوسع فى توفير الغاز الطبيعى كمصدر للطاقة النظيفة بالمشروعات الإستثمارية الزراعية بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، للحد من استهلاك الطاقة الكهربائية وتخفيف العبء عن المزارعين والمستثمرين. يذكر أن المرحلة الأولى من مشروع الغاز الطبيعى فى الوادى الجديد استهدف توصيل الغاز الطبيعى لأكثر من 20 ألف أسرة بمدينة الخارجة.

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