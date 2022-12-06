انت الان تتابع خبر حقيقة صدور تعليمات بخصوص تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمدارس.. التعليم تزيح الستار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالكشف عن حقيقة صدور تعليمات بخصوص تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمدارس أثناء الفصول الدراسية، وهذا ما انتشر بين رواد السوشيال ميديا وبدأوا يبحثون وراء حقيقته بشكل كامل.

إجراءات احترازية في كل المدارس

وقامت وزارة التربية والتعليم بنفي كل ما انتشر حول إصدارها أي تعليمات بخصوص تطبيق الإجراءات الاحترازية الجديدة في كل الفصول الدراسية، وايضاً انه يوجد هناك تنسيق وترتيب مع وزارة الصحة والسكان في كل هذه الأمور.

وأعلنت الوزارة أنه سوف يتم الإعلان عن جميع الإجراءات الجديدة التي تكون بخصوص هذا الامر في وقته، والتشديد على أهمية تطبيق التعليمات الواردة من داخل دليل وزارة الصحة والسكان، وذلك للوقاية والتعامل مع كل الامراض المعدية والشروط الصحية اللازم توافرها داخل كل المنافذ والمنشآت التعليمية.