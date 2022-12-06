كأس العالم 2022.. صمود مغربى ضد إسبانيا فى شوط أول سلبى "صور"

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 06:30 مساءً - حسم التعادل السلبى الشوط الأول من المواجهة القوية بين المنتخب المغربى ونظيره الإسبانى والمقامة حاليا على استاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022، المقامة حاليا فى قطر والمستمرة حتى 18 ديسمبر الجاري.

وتبادل الفريقان الهجمات فى أول 45 دقيقة من مباراة أسود الأطلس والماتادور الإسبانى وكانت كتيبة المدرب لويس إنريكى هى الأخطر خاصة على المستوى الهجومى لكنهم فشلوا فى هز الشباك.

ولم يخسر منتخب المغرب في آخر أربع مباريات متتالية بكأس العالم، ويملك الرقم القياسي الأفريقي، منتخب الكاميرون بـ 5 مباريات متتالية بدون هزيمة بين عامي 1982 و1990.

ويشارك الثنائى أشرف حكيمي وحكيم زياش في المباراة السابعة بكأس العالم، أكثر اللاعبين المغاربة تمثيلاً للمنتخب في البطولة.

كما حقق جافى نجم منتخب إسبانيا، رقما مميزا هو الآخر حيث أصبح فى عمر 18 عاماً و123 يوماً، أصغر لاعب يشارك أساسياً في مباراة بالأدوار الإقصائية بكأس العالم منذ بيليه (17 عاماً و249 يومأً) في نهائي 1958.

وتساوى سيرجيو بوسكيتس مع إيكر كاسياس وسيرجيو راموس كأكثر اللاعبين الإسبان توجًا بالمشاركة في المونديال (17 مباراة لكل منهما)، وفقا لما جاء في شبكة اوبتا للإحصائيات.

وجاء تشكيل منتخب المغرب ضد إسبانيا، كالتالى..

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي - نايف أكرد - رومان سايس - نصير مزراوي

خط الوسط: سليم أملاح - سفيان مرابط - عز الدين أوناحي

خط الهجوم: حكيم زياش - يوسف النصيري - سفيان بوفال

فيما جاء تشكيل منتخب إسبانيا، كالتالى..

حراسة المرمى: أوناي سيمون

خط الدفاع: لابورت، رودري، لورينتى، جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، جافي، بيدري

خط الهجوم: ماركو أسينسيو، فيران توريس، دانى ألمو

المغرب ضد إسبانيا

وكان منتخب المغرب قد تأهل إلى دور الـ16 متصدراً المجموعة السادسة ببطولة كأس العالم برصيد 7 نقاط برفقة منتخب كرواتيا، حيث حقق الانتصار مباراتين من 3 لقاءات وتعادل في مباراة واحدة.

فيما صعد المنتخب الإسباني لهذا الدور بعد احتلاله المرتبة الثانية برصيد 4 نقاط محتلاً وصافة المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط خلف المنتخب الياباني الذي تصدر المجموعة برصيد 6 نقاط حيث لعب 3 مباريات فاز في واحدة وتعادل في مثلهما وخسر لقاء أيضاً.

وصنع أسود الأطلس التاريخ بالوصول إلى الدور الثاني من كأس العالم 2022 في قطر ليصبحوا السفراء العرب الوحيدين في تلك النسخة بعد خروج كل من تونس وقطر والمنتخب السعودي من الدور الأول.

ويعول المنتخب المغربي على نجومه حكيم زياش ويوسف النصيري والحارس المتميز ياسين بونو، وكذلك لاعب الوسط سفيان أمرابط.