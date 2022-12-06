انت الان تتابع خبر ينفذ من اليوم .. الإعلان عن صرف أكثر من 220 زيادة لأصحاب المعاشات بخلاف مستحقاتهم .. دور في الحساب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن بدء صرف معاشات شهر ديسمبر 2022، للشريحة الثالثة من المستفيدين والقائمين بالصرف في كافة أنحاء الجمهورية اليوم الثلاثاء، وذلك من خلال المنافذ المختلفة والمتنوعة والمتواجدة في كافة المحافظات والمدن والقري والنجوع.وأوضحت وزارة التضامن أن الشريحة الثالثة من أصحاب المعاشات يبلغ قوامها مليون و700 ألف مواطن وهم من يتم صرف لهم بشكل شهري أكثر من 2000 جنيه مصري، كما سوف يتم صرف لهم المنحة الاستثنائية التي أعلن عنها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في الشهر الماضي والمقدرة بـ300 جنيه شهرياً.

وأشارت الوزارة أنه تم تزويد كافة المنافذ الإلكترونية وماكينات الصراف الآلي بالحدود القصوى من الأموال حتي يمكن المواطنين من الحصول على مستحقاتهم بكل سهولة ويسر.