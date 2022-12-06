انت الان تتابع خبر دلوقتي يا ست البيت .. قطع المياه عن هذه المناطق في الجيزة لمدة 10 ساعات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة المياه والصرف الصحي في الجيزة عن قطع المياه اليوم الثلاثاء الموافق 6 ديسمبر 2022 عن الحي الأول حتى الحي السادس، والمنطقة الصناعية، ودريم لاند، ومول مصر، وغرب سوميد، والأماكن المرتفعة بالحي المتميز، وبالم هاليز في حدائق أكتوبر .وأوضحت مياه شرب الجيزة، أنه سوف يتم قطع المياه لمدة 10 ساعة بداية من الساعة التاسعة صباحاً حتي الساعة السابعة مساءً من نفس اليوم بسبب أعمال مسار تنفيذ المشروع القومي القطار السريع والذي تقوم بتنفيذه هيئة الطرق والكباري.

وطالبت شركة المياه جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠.