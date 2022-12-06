وزير الرى: مشروعات الصرف المغطى تسهم فى تنمية الاقتصاد القومى

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الموارد المائية والرى، الدكتور هانى سويلم، أن مشروعات الصرف المغطى تسهم فى تنمية الاقتصاد القومى من خلال الحفاظ على منسوب المياه الأرضية بعيدا عن جذور النبات لضمان توفير التهوية الملائمة بالتربة الزراعية وتحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكى وخفض ملوحة التربة ومنع حدوث تدهور فى خواصها والحفاظ على خصوبتها، بما يحقق أعلى إنتاجية محصولية كهدف قومى لتضييق الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.





جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الرى مع رئيس الهيئة العامة لمشروعات الصرف المهندس محمد صالح، ومدير عام التخطيط والمتابعة بهيئة الصرف المهندسة هبة حسين، ومعاون الوزير للمشروعات الكبرى المهندس محمد عمر مكرم؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع "البرنامج القومى الثالث للصرف"، حيث تم عرض موقف تنفيذ المشروع القومى الثالث للصرف، ورؤية الهيئة العامة لمشروعات الصرف المستقبلية فيما يخص التوسع فى إنشاء شبكات الصرف وإحلال وتجديد الشبكات التى انتهى عمرها الافتراضى.

وقال الدكتور سويلم إن استراتيجية هيئة مشروعات الصرف تستهدف تنفيذ شبكات صرف مغطى بكامل المساحة المنزرعة على مستوى الجمهورية بالوجهين القبلى والبحرى ومناطق الاستصلاح، حيث تم حتى الآن إنشاء شبكات الصرف المغطى بزمام 6 ملايين فدان، وتم إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى مساحة 2.3 مليون فدان بتكلفة إجمالية حوالى 7.7 مليار جنيه.

وأضاف أن البرنامج القومى للصرف تم تنفيذه على ثلاث مراحل، حيث تم تنفيذ "البرنامج القومى الأول للصرف" بين عامى 1992 و2000 فى زمام 790 ألف فدان، و"البرنامج القومى الثانى للصرف" بين عامى 1001 و2015 فى زمام 940 ألف فدان، ويجرى العمل على تنفيذ "البرنامج القومى الثالث للصرف" بين عامى 2013 و2026 والذى يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمام 500 ألف فدان، وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية فى زمام 90 ألف فدان لرفع كفاءة شبكة المصارف العمومية، مشيرا إلى أنه تم إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمام 284 ألف فدان حتى الآن.

واستعرض سويلم خلال الاجتماع المراحل التمويلية لتنفيذ "البرنامج القومى الثالث للصرف"، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى فى عام 2019، والتى تم خلالها إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمام 94 ألف فدان وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة فى زمام 10 آلاف فدان بالإضافة لشراء معدات وقطع غيار للمعدات والمصانع بهيئة الصرف.

كما يجرى تنفيذ المرحلة الثانية بين عامى 2016 و2023 لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمام 153 ألف فدان، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة فى زمام 20 ألف فدان، بخلاف شراء معدات لهيئة الصرف، وتنفيذ مكون للدعم المؤسسى للهيئة من خلال الدراسات الفنية والتدريب فى مجالات التشغيل والصيانة والمراقبة والتقييم لرفع قدرات العاملين بالهيئة.

ويتم تنفيذ المرحلة الثالثة بالتزامن مع المرحلة الثانية بين عامى 2020 و2026 لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمام 257 ألف فدان وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة وإحلال وتجديد الأعمال الصناعية فى زمام 70 ألف فدان.