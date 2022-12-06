جدة - نرمين السيد - وقالت ليلى فؤاد أبو ذكرى، خلال تصريحات لها، فى برنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc، إنها تشعر أن سيرة الوالد هتفضل دائما موجودة بين الناس وهذا المحور يستعيد إنجازات ويربط الشخصية بالأعمال التى فعلها. وأوضحت أن محور المشير أبو ذكرى تطور رائع وشريان حيوى سيفتح المجال لسهولة النقل والحركة على المستوى الفردى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ابنة المشير فؤاد أبو ذكرى: فخورون بإطلاق اسم والدى على المحور بالإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.