وقف باخرة بأسوان عن العمل لإلقائها مخلفات صلبة فى النيل

جدة - نرمين السيد - تابعت وزارة التنمية المحلية الإجراءات التى اتخذها أشرف عطية محافظ أسوان ضد إحدى البواخر التى ألقت مخلفات بنهر النيل، حيث تم تشكيل لجنة من مسئولى حماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والرى وجهاز شئون البيئة ووزارة السياحة وشرطة البيئة والمسطحات المائية، والتى قامت بالتحقيق فى الواقعة.





وتبين عدم التزام الباخرة بأخذ الاحتياطات والتدابير الخاصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الباخرة بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالأقصر مع تحرير محضر بالواقعة وفقا للقوانين المنظمة لحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث. واشار محافظ أسوان، إلى أن الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل بمحافظة أسوان حررت أيضا محضر إثبات المخالفة، كما صدر قرار بإيقاف المدير المسئول عن الباخرة بمعرفة وزارة السياحة، كما صدر قرار إدارى بإلغاء التصريح الممنوح للشركة لتسيير الباخرة، لمخالفتها لاشتراطات التصريح وثبوت إلقاء مخلفات صلبة بمجرى نهر النيل.

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