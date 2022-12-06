الأوقاف: أكثر من 330 مليون جنيه فى أعمال البر وخدمة المجتمع لهذا العام

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة - فى بيان اليوم الإثنين - أنه بذلك يصل إجمالى ما تم صرفه من الأوقاف فى مجال البر وخدمة المجتمع فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو مليارين ومائتى مليون جنيه.

وأفادت الوزارة بأن الأعمال تتوزع كالتالى: صرف 30 مليون جنيه لتجهيز ألف فتاة من الأسر الأولى بالرعاية، وصرف 20 مليون جنيه إسهامًا فى مساعدات الدولة المصرية لأشقائنا بدولة السودان، وصرف 20 مليون جنيه دعمًا لمشروع توفير رؤوس ماشية من الأبقار المنتجة لصغار المربين بالتعاون مع وزارتى التضامن الاجتماعى والزراعة واستصلاح الأراضى، وصرف 10 ملايين جنيه لمبادرة "نور حياة".

كما تم صرف 21 مليون جنيه لتوزيع 2000 طن سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان 1443، وصرف مليون جنيه دعمًا لنقابة محفظى القرآن الكريم، وصرف أكثر من 31 مليون جنيه قرض حسن بدون فوائد لعدد 4240 موظفًّا من العاملين بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها والعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، وصرف 22،5 مليون جنيه لمستحقى الوقف، وتوزيع أكثر من 1637 طنًا من لحوم أضاحى وإطعام الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية بتكلفة تقدر بنحو (222431000) جنيه.