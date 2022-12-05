13 إجراء من التعليم استعدادا للامتحانات الإلكترونية.. تعرف عليها

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 ديسمبر 2022 11:28 مساءً - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى الإلكترونية، نرصد فى التقرير التالى أبرز ضوابط عقد الاختبارات.
ـ متابعة صلاحية البنية التحتية بالمدارس الثانوي العام المجهزة
ـ الإبلاغ عن الأعطال ومتابعة الإصلاح مع الدعم الفني
ـ التنبيه على جميع الطلاب بتشغيل شرائح 4G الخاصة بالتابلت
ـ التأكد من صلاحية الأجهزة وعدم وجود أعطال
ـ تفعيل الأجهزة والتأكد من إنها تعمل داخل نظام الحماية والتأمين (نوكس )
ـ تحديث نظام التشغيل وتحميل كافة التطبيقات التعليمية
ـ تحميل أخر إصدار من تطبيق الاختبارات الإلكترونية
ـ اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تدريب مختصين بالتطوير التكنولوجى بالمديرية والإدارات التعليمية على منصة الاختبارات
ـ التدريب على إدخال وإنشاء الاختبارات الإلكترونية وتقديم الدعم الفنى
ـ المشاركة مع واضعى الأسئلة فى إنشاء وإتاحة الامتحانات الإلكترونية على مستوى الإدارة التعليمية
- التنبيه على الموجهين والمعلمين المختصين والمرشحين لوضع الأسئلة بالقيام بإنهاء التدريبات الخاصة بإدخال الامتحانات على منصة الاختبارات الالكترونية والتنسيق مع المختصين بالتطوير التكنولوجي للدعم الفني .
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مقار خاصة داخل إحدى مدارس الثانوى العام بالإدارة
ـ تمكن الموجهين والمعلمين المسئولين عن وضع الأسئلة من الدخول على منصة الاختبارات الإلكترونية لإنهاء كافة الإجراءات لإعداد الامتحانات لجميع المواد، باستخدام معمل الحاسب الآلي بالمدرسة