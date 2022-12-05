13 إجراء من التعليم استعدادا للامتحانات الإلكترونية.. تعرف عليها

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 ديسمبر 2022 11:28 مساءً - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى الإلكترونية، نرصد فى التقرير التالى أبرز ضوابط عقد الاختبارات.

ـ متابعة صلاحية البنية التحتية بالمدارس الثانوي العام المجهزة

ـ الإبلاغ عن الأعطال ومتابعة الإصلاح مع الدعم الفني

ـ التنبيه على جميع الطلاب بتشغيل شرائح 4G الخاصة بالتابلت

ـ التأكد من صلاحية الأجهزة وعدم وجود أعطال

ـ تفعيل الأجهزة والتأكد من إنها تعمل داخل نظام الحماية والتأمين (نوكس )

ـ تحديث نظام التشغيل وتحميل كافة التطبيقات التعليمية

ـ تحميل أخر إصدار من تطبيق الاختبارات الإلكترونية

ـ اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تدريب مختصين بالتطوير التكنولوجى بالمديرية والإدارات التعليمية على منصة الاختبارات

ـ التدريب على إدخال وإنشاء الاختبارات الإلكترونية وتقديم الدعم الفنى

ـ المشاركة مع واضعى الأسئلة فى إنشاء وإتاحة الامتحانات الإلكترونية على مستوى الإدارة التعليمية

- التنبيه على الموجهين والمعلمين المختصين والمرشحين لوضع الأسئلة بالقيام بإنهاء التدريبات الخاصة بإدخال الامتحانات على منصة الاختبارات الالكترونية والتنسيق مع المختصين بالتطوير التكنولوجي للدعم الفني .

- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مقار خاصة داخل إحدى مدارس الثانوى العام بالإدارة

ـ تمكن الموجهين والمعلمين المسئولين عن وضع الأسئلة من الدخول على منصة الاختبارات الإلكترونية لإنهاء كافة الإجراءات لإعداد الامتحانات لجميع المواد، باستخدام معمل الحاسب الآلي بالمدرسة