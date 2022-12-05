أخبار مصرية

13 إجراء من التعليم استعدادا للامتحانات الإلكترونية.. تعرف عليها

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 ديسمبر 2022 11:28 مساءً - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى الإلكترونية، نرصد فى التقرير التالى أبرز ضوابط عقد الاختبارات.

 

ـ  متابعة صلاحية البنية التحتية بالمدارس الثانوي العام المجهزة

 

ـ الإبلاغ عن الأعطال ومتابعة الإصلاح مع الدعم الفني

 

ـ التنبيه على جميع الطلاب بتشغيل شرائح 4G الخاصة بالتابلت

 

ـ  التأكد من صلاحية الأجهزة وعدم وجود أعطال

 

ـ  تفعيل الأجهزة والتأكد من إنها تعمل داخل نظام الحماية والتأمين (نوكس )

 

ـ تحديث نظام التشغيل وتحميل كافة التطبيقات التعليمية

 

ـ تحميل أخر إصدار من تطبيق الاختبارات الإلكترونية

 

ـ اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تدريب مختصين بالتطوير التكنولوجى بالمديرية والإدارات التعليمية على منصة الاختبارات

 

ـ التدريب على إدخال وإنشاء الاختبارات الإلكترونية وتقديم الدعم الفنى

 

ـ المشاركة مع واضعى الأسئلة فى إنشاء وإتاحة الامتحانات الإلكترونية على مستوى الإدارة التعليمية 

 

-  التنبيه على الموجهين والمعلمين المختصين والمرشحين لوضع الأسئلة بالقيام بإنهاء التدريبات الخاصة بإدخال الامتحانات على منصة الاختبارات الالكترونية والتنسيق مع المختصين بالتطوير التكنولوجي للدعم الفني .

 

 

- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مقار خاصة داخل إحدى مدارس الثانوى العام بالإدارة

 

ـ تمكن الموجهين والمعلمين المسئولين عن وضع الأسئلة من الدخول على منصة الاختبارات الإلكترونية لإنهاء كافة الإجراءات لإعداد الامتحانات لجميع المواد، باستخدام معمل الحاسب الآلي بالمدرسة 

 

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا