وزير الاتصالات: تشريعات جديدة أمام النواب لتسهيل إنشاء الشركات الافتراضية والشركات عن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 ديسمبر 2022 11:27 مساءً - التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، بأعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوى رئيس اللجنة، وذلك بالمقر الرئيسى للهيئة القومية للبريد بالعتبة.

أشاد الوزير بالتعاون البناء بين الوزارة ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب لتحسين كافة الخدمات الرقمية والبريدية للمواطنين، مؤكدا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل حاليا على تجهيز عدد من التشريعات لتقديمها إلى مجلس النواب منها: قانون لتصنيف وتبادل البيانات، وقانون خاص بالشركات الناشئة من أجل إنشاء الشركات الافتراضية والشركات عن بُعد والاستفادة من التوقيع الإلكترونى.

وأوضح، أنه يتم حاليا عقد جلسات عمل مع الشركات الناشئة للوقوف عن قرب على التحديات التى تواجهها، والعمل على وضع التشريع المناسب لتذليل أية عقبات، والاستفادة من تجارب الدول الناجحة فى هذا المجال.