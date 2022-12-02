البابا تواضروس ينعى بطريرك كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإريترية

جدة - نرمين السيد - نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومجمعها المقدس، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، البطريرك كيرلس الأول بطريرك كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإريترية.





وجاء فى بيان رسمى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة: "تودع الكنيسة على رجاء القيامة، قداسة البطريرك أبونا كيرلس الأول بطريرك كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإريترية، الذى رقد فى الرب اليوم، بعد حياة مديدة كرس خلالها نفسه لله ولكنيسته المقدسة". وتابع البيان: "نطلب تعزيات الروح القدس للمجمع المقدس للكنيسة الإريترية وللآباء الكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات، ولشعب الكنيسة". واختتم: "كما نتقدم بخالص العزاء للحكومة الإريترية وللشعب الإريترى الشقيق".

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