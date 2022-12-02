احتفالًا بزيارة الرئيس السيسي.. «حياة كريمة» تقييم احتفالية وأكبر مائدة إطعام لأهالي قرية الحصص بالدقهلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 ديسمبر 2022 09:30 مساءً - احتفالًا بزيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ أمس لقرية الحصص التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، لمتابعة معدلات تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمحافظة.

نظمت اليوم مؤسسة حياة كريمة احتفال لأهالي القرية وأقامت أكبر مائدة إطعام لأهالي القرية، وذبح عشرة عجول داخل القرية احتفالًا بزيارة السيد الرئيس.

وكانت زيارة السيد الرئيس قد شملت مدرسة الحصص الإبتدائية ومجمع الخدمات الحكومية والمجمع الزراعي، وجاء ذلك بحضور ممثلي مؤسسة حياة كريمة وعددٍ من متطوعيها وأهالي القرية.

وتعتبر قرية الحصص ضمن القرى الـ ١٤ قرية الأعلى في نسب الإنجاز في المرحلة الأولى من المبادرة والتي تتبع مركز شربين وتبلغ مساحتها٨٥٠٠ فدان ويضم المجلس القروي للحصص عدد ٣٥ تابع، حيث وصلت نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة في مركز شربين لنسبة ٩٩٪ في مشروعات الصرف الصحي ومحطات الكهرباء، وبلغت تكلفة مشروعات حياة كريمة في مركز شربين ٤.٥ مليارات جنيه لكي تخدم حوالي ٢٢٣٣٦ نسمة. حيث تم الانتهاء بالكامل بنسبة 100% من تنفيذ مدرسة الحصص الإبتدائية المشتركة، ومدرسة الحصص الإعدادية وكذلك الانتهاء الكامل من إنشاء مجمع خدمات المواطنين والذي سينهي معاناة سكان القرى في الانتهاء من الحصول على الخدمة بسهولة ويسر بأقل وقت وجهد، حيث يقدم مجمع الخدمات الحكومية (٨)خدمات مختلفة للمواطنين، مجمعة في مبنى واحد حيث يحتوي على (مركز تكنولوجي/ وحدة محلية/ مجلس محلي/ شهر عقاري/ السجل المدني/ مكتب بريد/ وحدة التضامن الاجتماعي/ مكتب التموين). بالإضافة إلي الانتهاء بالكامل من إنشاء مجمع الخدمات الزراعية بالقرية والذي يقدم خدمات متعددة مثل ( الإرشاد الزراعي/ والجمعية الزراعية / والوحدة البيطرية).

وكان السيد الرئيس قد استمع إلي شرح عام عن أهم جهود مبادرة حياة كريمة في مركز شربين من شباب مؤسسة حياة كريمة أثناء مرور سيادته علي فصول مدرسة الحصص الإبتدائية وكذلك تفقد المكتبة بالمدرسة.

كما استمع السيد الرئيس لجهود مؤسسة حياة كريمة في قري و مراكز المحافظة وما قامت به من مبادرات لخدمة أهالي القرية، حيث تواصل فرق الرصد الميداني متابعة أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتنفيذ مبادرات وفعاليات المؤسسة من خلال تواجد عناصر الرصد الميداني والمتطوعين بشكل دائم في كافة المراكز والقرى بمحافظة الدقهلية، حيث بلغ إجمالي عدد المتطوعين في الدقهلية حوالي ١٣٠٠ متطوع ساهموا في تنفيذ العديد من المبادرات بالمحافظة.

فعلي صعيد الأمن الغذائي قامت مؤسسة حياة كريمة من خلال مبادراتها المتعددة بتوزيع ٦٢ ألف صندوق أمن غذائي على مستوى مراكز الدقهلية الـ١٨ وكانت حصة مركز شربين حوالي ٩ الاف صندوق أمن غذائي، بتكلفة حوالي ٩ مليون جنيه. أما محور تجهيز اليتيمات فقامت المؤسسة بتجهيز ١٠٠عروس بما في ذلك مركز شربين، وتم تجهيزهم بكافة الأجهزة الكهربائية.

وعلي صعيد المحور الطبي قامت المؤسسة بتسيير أربع قوافل طبية في مركز شربين استفاد منها نحو ١٧٠٦ مواطن في تخصصات متعددة شملت (باطنة- نساء وتوليد-سمعيات- رمد-قلب-كلى ومسالك بولية- مخ وأعصاب- أورام-جراحة - علاج طبيعي)، كما تم تحويل ٣٨حالة للعلاج في المستشفيات، علاوة علي العمليات الجراحية المجانية.

أما علي صعيد محور التدخلات الإنسانية العاجلة فقد قامت المؤسسة بالتكفل بأكثر من 50 حالة إنسانية عاجلة في مراكز المحافظة ومركز شربين، وشملت التدخلات توفير مشاريع تمكين اقتصادي وتجهيز عرائس ودفع مصروفات تعليم جامعات و تقديم تعويضات عاجلة.

ويعتبر مركز شربين أحد مراكز محافظه الدقهلية، وتبلغ مساحته ٢٢١.٧٦كم٢ ويبلغ عدد السكان نسمة ٤٦٣.٠٠٧ تقريبا، تم استهداف مركز شربين ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وجاري استهداف عدد خمس مراكز أخرى في المرحلة الثانية من المبادرة بمحافظة الدقهلية.، يحتوي مركز شربين على ٢٦ قرية و٢٨٧ تابع وعزبة، ويقع تنفيذه تحت نطاق الهيئة الهندسية وتم بدء التنفيذ في المركز شهر يوليو٢٠٢١ ضمن المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية حياة كريمة.