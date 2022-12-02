منسق الحوار الوطني: انتهينا من لجان المحور السياسي.. ونحدد أولويات العمل

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 ديسمبر 2022 09:30 مساءً - قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، المنسق العام للحوار الوطني، إن مجلس أمناء الحوار الوطني أنهى جميع لجان المحور السياسي، وحدد كافة التفاصيل بشأن المقررين والمقررين المساعدين، كما انتهى من وأنهى من 6 لجان خاصة بالمحور المجتمعي.

أضاف ضياء رشوان، في برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر قناة etc، أن الحوار الوطني يحدد أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبل، سواء فيما يخص الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والانتخابات وغلاء الأسعار وكافة الأمور التي يجب أن تشهد تصورات، بجانب القضايا المتعلقة بالنظام الانتخابي وتمويل الأحزاب والعديد من القضايا الفرعية الأخرى، مشيرا إلى الاتجاه إلى دراسة أولويات والموضوعات الرئيسية محل المناقشة.

وأوضح ضياء رشوان: "مجلس الأمناء يواصل انعقاده خلال ساعات لإكمال أعماله، ولم يرفع أعماله حتى الآن، ويجتمع على فترات متقاربة للغاية، وسوف ينهي تفاصيل لجان المحجور المجتمعي، ويبدأ في طرح الأسماء التي ستتحدث في كل الأمور ذات الصلة، ولن يتم استبعاد أي طرف ممن شاركت في الحوار وفي كل لجنة، وتم تنظيم عمل اللجان وإصدار لائحة من مجلس الأمناء حددت مدة الحديث وكافة الأمور الأخرى بشأن الجلسات".

وأكمل: "كل تفاصيل الحوار الوطني سيتم إعلانها للرأى العام، لأن الحوار الوطني علني، وهناك آلاف من الخبرات في المجالات المختلفة تشارك في الحوار، وهناك 40 مقرر ومقرر مساعد جميعهم من منابر مختلفة، وليس هناك أي توتر ولا استبعاد ولا انسحاب، وهذه الحالة جديدة في المشهد وسوف نراها على شاشة التليفزيون".

تابع ضياء رشوان: "الحوار الوطني يستهدف أن يكون هناك مجتمع سياسي في مصر يشمل كافة الأطياف والألوان، والانطلاق في الحوار الوطني إقرار مؤكد بأن هناك اختلاف، لأن جميعنا ليس لون واحد لأن الله خلقنا مختلفين جميعا، وبالتالي هذا إقرار لإنطلاق الحوار الوطني، والحوار الوطني يناشد رئيس الجمهورية باستخدام الصلاحيات الدستورية في مزيد من الإفراجات عن المحبوسين".