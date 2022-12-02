احتفالا بزيارة السيسى.. حياة كريمة تقيم أكبر مائدة طعام لأهالى قرية الحصص

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك احتفالًا بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس للقرية، لمتابعة معدلات تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وشملت زيارة الرئيس، مدرسة الحصص الإبتدائية ومجمع الخدمات الحكومية والمجمع الزراعى، بحضور ممثلى مؤسسة حياة كريمة وعددٍ من متطوعيها وأهالى القرية.

وتعتبر قرية الحصص ضمن القرى الـ14 قرية الأعلى فى نسب الإنجاز فى المرحلة الأولى من المبادرة والتى تتبع مركز شربين وتبلغ مساحتها 8500 فدان، ويضم المجلس القروى للحصص عدد 35 تابعا، ووصلت نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة فى مركز شربين لنسبة 99٪ فى مشروعات الصرف الصحى ومحطات الكهرباء، وبلغت تكلفة مشروعات حياة كريمة فى مركز شربين 4.5 مليارات جنيه لكى تخدم حوالى 22336 نسمة

وتم الانتهاء بالكامل بنسبة 100% من تنفيذ مدرسة الحصص الإبتدائية المشتركة، ومدرسة الحصص الإعدادية، وكذلك الانتهاء الكامل من إنشاء مجمع خدمات المواطنين، والذى سينهى معاناة سكان القرى فى الانتهاء من الحصول على الخدمة بسهولة ويسر بأقل وقت وجهد، ويقدم مجمع الخدمات الحكومية "8"خدمات مختلفة للمواطنين، مجمعة فى مبنى واحد حيث يحتوى على "مركز تكنولوجى/ وحدة محلية/ مجلس محلى/ شهر عقارى/ السجل المدنى/ مكتب بريد/ وحدة التضامن الاجتماعى/ مكتب التموين". بالإضافة إلى الانتهاء بالكامل من إنشاء مجمع الخدمات الزراعية بالقرية والذى يقدم خدمات متعددة مثل " الإرشاد الزراعى/ والجمعية الزراعية / والوحدة البيطرية".

وكان الرئيس السيسى، استمع إلى شرح عام عن أهم جهود مبادرة حياة كريمة فى مركز شربين من شباب مؤسسة حياة كريمة، أثناء مروره على فصول مدرسة الحصص الإبتدائية وكذلك تفقد المكتبة بالمدرسة.

كما استمع الرئيس، لجهود مؤسسة حياة كريمة فى قرى ومراكز المحافظة وما قامت به من مبادرات لخدمة أهالى القرية

وتواصل فرق الرصد الميدانى متابعة أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتنفيذ مبادرات وفعاليات المؤسسة من خلال تواجد عناصر الرصد الميدانى والمتطوعين بشكل دائم فى جميع المراكز والقرى بمحافظة الدقهلية، وبلغ إجمالى عدد المتطوعين فى الدقهلية حوالى 1300 متطوع ساهموا فى تنفيذ العديد من المبادرات بالمحافظة.

فعلى صعيد الأمن الغذائى قامت مؤسسة حياة كريمة من خلال مبادراتها المتعددة بتوزيع 62 ألف صندوق أمن غذائى على مستوى مراكز الدقهلية الـ18، وكانت حصة مركز شربين حوالى 9 آلاف صندوق أمن غذائى، بتكلفة حوالى 9 ملايين جنيه.

أما محور تجهيز اليتيمات فجهزت المؤسسة 100 عروس بما فى ذلك مركز شربين، وتم تجهيزهم بجميع الأجهزة الكهربائية.

وعلى صعيد المحور الطبى، أطلقت المؤسسة أربع قوافل طبية فى مركز شربين استفاد منها نحو 1706 مواطنين فى تخصصات متعددة شملت "باطنة - نساء وتوليد - سمعيات - رمد - قلب - كلى ومسالك بولية - مخ وأعصاب - أورام - جراحة - علاج طبيعى"، كما تم تحويل 38 حالة للعلاج فى المستشفيات، علاوة على العمليات الجراحية المجانية.

أما على صعيد محور التدخلات الإنسانية العاجلة، تكفلت المؤسسة بأكثر من 50 حالة إنسانية عاجلة فى مراكز المحافظة ومركز شربين، وشملت التدخلات توفير مشاريع تمكين اقتصادى وتجهيز عرائس ودفع مصروفات تعليم جامعات وتقديم تعويضات عاجلة.

ويعتبر مركز شربين أحد مراكز محافظه الدقهلية، وتبلغ مساحته 221.76كم2 ويبلغ عدد السكان نسمة 463.007 تقريبا، تم استهداف مركز شربين ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وجارى استهداف عدد خمس مراكز أخرى فى المرحلة الثانية من المبادرة بمحافظة الدقهلية.

يحتوى مركز شربين على 26 قرية و287 تابعا وعزبة، ويقع تنفيذه تحت نطاق الهيئة الهندسية وتم بدء التنفيذ فى المركز شهر يوليو2021 ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة.