محافظ الإسكندرية يُشدد على تكثيف حملات ضبط الإشغالات

جدة - نرمين السيد - شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف حملات متابعة تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات وإزالة الإشغالات والتعديات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين.





وذكرت المحافظة - وفقًا لبيان اليوم الجمعة - أن حى المنتزة أول برئاسة محمد سحلول شن حملة مكبرة لتطبيق مواعيد الغلق الشتوية وإزالة الإشغالات والتعديات، حيث أسفرت الحملة عن غلق 10 منشأت والتحفظ على 265 حاله إشغال متنوع.

وأضافت أن حى المنتزة ثان برئاسة هدى أبوكليلة، نفذ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وتطبيق مواعيد الغلق الشتوية، حيث تم التحفظ على 170 حالة إشغال متنوع، موضحةً أن حى وسط برئاسة عزة سعد شن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالشوارع، حيث تم ضبط 225 حالة إشغال متنوع و150 حالة إشغال هالك.

ولفتت إلى أن حى العجمى برئاسة السيد موسى واصل حملاته لإزالة الإشغالات، حيث أسفرت عن التحفظ على كمية كبيرة من الإشغالات وعربات الباعة الجائلين، موضحة أن حى شرق برئاسة الدكتورة رباب مدنى شن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات وحواجز السيارات استهدفت الحملة عدة شوارع، حيث تم التحفظ على 55 حالة اشغال متنوع و17 حالة إشغال هالك.

وأكد "الشريف"، أن المحافظة تواصل حملاتها على مستوى الأحياء لمتابعة تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال العامة وإزالة جميع الإشغالات والتعديات.