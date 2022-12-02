انت الان تتابع خبر بعد تعليق الدراسة .. وزارة التعليم السعودية تعلن عن الموعد الجديد لبدء الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وزارة التعليم السعودية تحرص على وضع التقويم الدراسي قبل بدء العام الدراسي الجديد حيث انها وضعت خريطة الزمنية مفصلة للعام الدراسي ككل، تشمل مواعيد الإجازات الرسمية وموعد بدء وانتهاء الفصول الدراسية الثلاثة.

وفي حال عدلت وزارة التعليم السعودية على التقويم الدراسي المحدد، فإن الوزارة قامت بالإعلان الرسمي عنه لاجل اعلام الموظفين والطلبة والطالبات به.

التقويم الدراسي الجديد بعد التعديل

نظرًا للظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد خلال الأيام الأخيرة من فوز المنتخب الوطني السعودي بهدفين لهدف على المنتخب الأرجنتيني، وذلك في مستهل مشاركته في بطولة كأس العام 2022، المقامة خلال الفترة الجارية في قطر، فقد تم منح الطلاب والموظفين في كافة السنوات الدراسية داخل جميع مدارس المملكة إجازة مفاجئة، وذلك يوم 23 من شهر نوفمبر 2022.

استكمال الخطة الزمنية للعام الدراسي

تم استكمال الخطة الزمنية الموضوعة للعام الدراسي من قبل وزارة التعليم، وذلك بعد حصول الطلاب على الإجازة، التي تم بعدها استئناف الاختبارات الخاصة بالترم الأول، ليكون يوم 24 من شهر نوفمبر 2022 هو آخر أيام اختبارات الفصل الدراسي الأول

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني

بعد حصول الطلاب على إجازة الفصل الدراسي الثاني والبالغة عشرة أيام متتالية، تم خلالها الحصول على قدر كافٍ من الراحة، والاستعداد للفصل الدراسي الجديد، فضلًا عن التعرف على نتائج وحصاد مجهودهم للترم الأول، والذي أشارت الوزارة إلى أنه يمكن الحصول على النتائج لكافة المراحل الدراسية من خلال نظام نور التعليمي، ومن المقرر أن تتم العودة للدراسة مرة أخرى في يوم الأحد الموافق 4 من شهر ديسمبر 2022م، ومن المقرر أن تستمر العملية الدراسية لمدة 13 أسبوعًا.

الإجازات الرسمية في الفصل الدراسي الثاني

وفقًا للتقويم الدراسي من المقرر أن يتضمن الترم الثاني الإجازات التالية: