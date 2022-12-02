جدة - نرمين السيد - موضوع خطبة الجمعة

وقالت الأوقاف، على موقعها الإلكترونى الرسمى، إن موضوع خطبة الجمعة اليوم سيكون حول "حق الزمالة والجوار"، مشددة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونا، على أن يكون وقت الخطبتين الأولى والثانية فى حدود 10 دقائق.

وكانت ‏وزارة الأوقاف قد عقدت أمس الخميس، ورشة تفاعلية للأطفال بمشاركة كبار الكتاب ‏والشخصيات العامة والمبدعين، ضمن "البرنامج التثقيفى للأطفال"، اليوم الخميس، بمسجد الحق فى مدينة نصر بمديرية أوقاف القاهرة.

ويأتى انعقاد الورشة؛ فى إطار حرص الوزارة على غرس قيم الوطنية والانتماء بين أبناء ‏الوطن، وإيمانًا من الأوقاف بأهمية بناء وعى الطفل بناءً كاملًا وسليمًا.

وتم عقد ورشة حكى للأطفال بعنوان "حب الوطن" شارك فيها الدكتور ‏محمود فؤاد مستشار التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم، كما شاركت فنانة العرائس رحمة محجوب بعرض للأطفال ‏بعنوان: "هادى يحب وطنه".

وحضر الورشة، الدكتورة هدى حميد معوض مسئول ملف الأطفال بوزارة ‏الأوقاف، والدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور سعيد حامد مدير الدعوة بالمديرية، والواعظة مايسة حسين مياز الواعظة المعتمدة بمديرية أوقاف القاهرة، والشيخ عبد الباسط عمارة مدير ‏إدارة شرق مدينة نصر، والدكتور ربيع غازى مفتش بالإدارة، والشيخ فتحى الجوهرى مفتش ‏بالإدارة، والشيخ محمد حسين زيدان إمام وخطيب المسجد‎.‎