الإفتاء تطلق تحذيرا عاجلا من التعدى على الأرضى الزراعية

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "إن التعدى على الأراضى الزراعية بالبناء فيها لا يجوز شرعًا؛ لأنَّ ذلك يُؤدِّى إلى ضرر عظيم، كما أنَّه عكس مراد الشرع الذى حَثَّ على الزرع والغرس.

وأضافت الإفتاء: "ففى الصحيحين عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ".

وتابعت: "فالأراضى الزراعية عماد الاقتصاد المصرى، والبناء عليها يُعَدُّ إهدارًا واضحًا للثروة الزراعية فى مصر، وتقديم مصلحة الجماعة واعتبار المآلات يقتضى وجوب التنبه إلى الفساد الذى يمكن أن يسببه التساهل فى البناء على الأرض الزراعية وما يؤثر ذلك من إضعافٍ للاقتصاد القومى".