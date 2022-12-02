مرة ثانية.. «التعليم» توجه بتفعيل الإجراءات الاحترازية ضد الأمراض المعدية

جدة - نرمين السيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا إلى المديرية، لاتخاذ اللازم نحو تفعيل الإجراءات الاحترازية للتعامل مع الأمراض المعدية بجميع المنشآت التعليمية.





وجاء بالخطاب، إنه بالإشارة إلى الكتاب الدورى رقم 47 الصادر بتاريخ 15 نوفمبر الماضى، من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن الوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية، فقد قرر تحميل دليل وزارة الصحة والسكان بخصوص الوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها فى جميع المنشآت التعليمية على الموقع الإلكترونى الرسمى للوزارة.

ووجه الخطاب مديرى المديريات، باتخاذ اللازم نحو تعميم الدليل المشار إليه على كافة المدارس والمنشآت التعليمية التابعة لكل مديرية، لتفعيل الإجراءات الاحترازية الواردة به، وكذلك كيفية التعامل مع الأمراض المعدية، والشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية، مع اعتبار الأمر هام وعاجل.

توجيهات للمرة الثانية

وبتاريخ 15 نوفمبر الماضى، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كتابا دوريا، وجهت خلاله المديريات التعليمية، بضرورة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية داخل الفصول التعليمية، بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة، وذلك إثر انتشار الفيروس المخلوى التنفسى بين الأطفال.

ووجه الكتاب الدورى بعقد امتحان آخر موحد تحدده المدرسة للطلاب الذين تغيبوا عن امتحان شهر نوفمبر بعذر طبى مقبول، على أن يقوم بإعداده موجه المادة بالإدارة التعليمية.

وأرسلت الوزارة للمديريات دليل وزارة الصحة والسكان للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية، والذى يتضمن: الشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية، والخدمات الصحية الواجب توافرها فى المنشآت التعليمية، وتفاصيل التطعيمات لطلاب المدارس، وإجراءت التعامل مع المرض المعدى أو التفشى الوبائى داخل المنشآت التعليمية.