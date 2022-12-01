اليابان تهزم إسبانيا وتتصدر المجموعة الخامسة وتضرب موعدًا مع كرواتيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 ديسمبر 2022 11:27 مساءً - واصل منتخب اليابان مفاجآته وفاز على إسبانيا بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على ملعب خليفة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022، المقامة حالياً في قطر وتستمر حتى الثامن عشر من شهر ديسمبر الجاري بمشاركة 32 منتخباً.

جاءت أهداف المباراة عن طريق كل من ألفارو موراتا لمنتخب إسبانيا في الدقيقة 12، بينما أحرز لليابان كل من ريتسو دوان، وأوه تاناكا في الدقيقتين 48، و51 على التوالي.

بهذه النتيجة تصدر منتخب اليابان ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في واحدة وتسجيل 4 أهداف وتلقي 3.

بينما جاء منتخب إسبانيا في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز في مباراة والتعادل والخسارة في مثلها وتسجيل 9 أهداف وتلقي 3.

وتواجد منتخب ألمانيا في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز في مباراة والتعادل والخسارة في مثلها وتسجيل 6 أهداف وتلقي 5.

بينما تواجد منتخب كوستاريكا في المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط جمعها من انتصار وحيد وخسارة لقاءين وتسجيل 3 أهداف وتلقي 11.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب اليابان متصدر المجموعة الخامسة مع كرواتيا وصيف السادسة في دور الستة عشر من بطولة كأس العالم 2022، بينما سيلتقي إسبانيا نظيره المغربي في قمة نارية في نفس الدور.

وجاء تشكيل منتخب اليابان كالتالي:

حراسة المرمى: شويشي جوندا.

خط الدفاع: يوتو ناجاتومو، مايا يوشيدا، كو إيتكوارا، تونجيتي.

خط الوسط: إيتو، تاناكا، دياتشي كامادا، كوبو، هايدماسا موريتا.

خط الهجوم: ميادا.

وجاء تشكيل منتخب إسبانيا كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: أزبيليكويتا، باو توريس، رودري، بالدي.

خط الوسط: بيدري، بوسكيتس، جافي.

خط الهجوم: داني أولمو، ألفارو موراتا، نيكو ويليامز.

اليابان ضد إسبانيا

اليابان ضد إسبانيا

اليابان ضد إسبانيا

اليابان ضد إسبانيا

اليابان ضد إسبانيا

اليابان ضد إسبانيا

اليابان ضد إسبانيا

اليابان ضد إسبانيا

اليابان ضد إسبانيا