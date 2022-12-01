جدة - نرمين السيد - وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى هنأ "ألفرو لاريو" على توليه مؤخرا منصب رئيس الصندوق مؤخرا، حيث أكد على التزام مصر بمواصلة التعاون القائم مع الصندوق، مشيدا بالجهد الذى بذله الصندوق لحشد الالتزامات لبرنامج "نوفى" NWFE الذى أطلقته الحكومة المصرية مؤخرا خلال مؤتمر المناخ COP27. كما رحب شكرى بإطلاق مشروع التحول المستدام للمواءمة الزراعية فى صعيد مصر "ستار" STARعلى هامش مؤتمر المناخ COP27 الذى شارك فيه وفد الصندوق.
من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية على تطلع مصر لتعزيز النشاط التمويلى للصندوق لدعم مشروعات التنمية الزراعية والريفية، لا سيما بمبادرة حياة كريمة التى تسخر لها الحكومة موارد كبيرة لضمان تماشيها مع الأولوية التى توليها الحكومة لتعزيز الاستثمارات الزراعية فى مصر وتمويلها، خاصة فى دعم صغار المستثمرين والشركات الناشئة، فضلا عن تمكين الشباب والمشاريع المبتكرة.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن رئيس الصندوق أشاد بتنظيم مصر لمؤتمر المناخ فى شرم الشيخ وجهود مصر لنجاح المؤتمر، مؤكدا على استمرار التعاون مع مصر التى تعد أكبر دول الشرق الأدنى وشمال إفريقيا التى تتعاون مع الصندوق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية يلتقى رئيس الصندوق الدولى للتنمية الزراعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.