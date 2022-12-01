وزير الخارجية يلتقى رئيس الصندوق الدولى للتنمية الزراعية

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى هنأ "ألفرو لاريو" على توليه مؤخرا منصب رئيس الصندوق مؤخرا، حيث أكد على التزام مصر بمواصلة التعاون القائم مع الصندوق، مشيدا بالجهد الذى بذله الصندوق لحشد الالتزامات لبرنامج "نوفى" NWFE الذى أطلقته الحكومة المصرية مؤخرا خلال مؤتمر المناخ COP27. كما رحب شكرى بإطلاق مشروع التحول المستدام للمواءمة الزراعية فى صعيد مصر "ستار" STARعلى هامش مؤتمر المناخ COP27 الذى شارك فيه وفد الصندوق.

من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية على تطلع مصر لتعزيز النشاط التمويلى للصندوق لدعم مشروعات التنمية الزراعية والريفية، لا سيما بمبادرة حياة كريمة التى تسخر لها الحكومة موارد كبيرة لضمان تماشيها مع الأولوية التى توليها الحكومة لتعزيز الاستثمارات الزراعية فى مصر وتمويلها، خاصة فى دعم صغار المستثمرين والشركات الناشئة، فضلا عن تمكين الشباب والمشاريع المبتكرة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن رئيس الصندوق أشاد بتنظيم مصر لمؤتمر المناخ فى شرم الشيخ وجهود مصر لنجاح المؤتمر، مؤكدا على استمرار التعاون مع مصر التى تعد أكبر دول الشرق الأدنى وشمال إفريقيا التى تتعاون مع الصندوق.