كوستاريكا تتعادل مع ألمانيا بهدف تيخيدا فى الدقيقة 57.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 ديسمبر 2022 10:29 مساءً - سجل تيخيدا لاعب كوستاريكا هدف التعادل لمنتخب بلاده في مرمى ألمانيا بالدقيقة 57 في اللقاء الذي يجمع بينهما، اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022، في اطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم قطر 2022.



وجاء تشكيل ألمانيا كالتالي: "حراسة المرمى: مانويل نوير، وخط الدفاع: ، أنطونيو روديجر، ديفيد رام، نيكولاس ساؤول، وخط الوسط: جوشوا كيميتش، ليون جوريتزكا، سيرجي جنابري، الكاي جوندوجان، ليروي ساني، وخط الهجوم: توماس مولر، جمال موسيالا.

بينما جاء تشكيل كوستاريكا كالتالي: "حراسة المرمى: كيلور نافاس، وخط الدفاع: جوان بابلو فارجاس، كيندال واستون، أوسكار دوارتي، وخط الوسط: بريان أوفييدو، سيلسو بورخيس، يلستين تيخيدا، كيشير فولير سبينس، وخط الهجوم: جويل كامبيل، براندون أجييرا".