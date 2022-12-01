انت الان تتابع خبر لمدة يومين كاملين .. قطع الكهرباء عن هذه الأماكن في محافظة أسيوط والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أصدرت شركة الكهرباء بمحافظة أسيوط، بيان هام اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 بشأن قطع الكهرباء عن بعض مناطق المحافظة
موعد قطع الكهرباء في محافظة أسيوط:
وأكدت شركة أسيوطأنه سوف يتم قطع الكهرباء لمدة 8 ساعات متواصلة، خلال يومين بداية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصراً بسبب إجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.
أماكن قطع الكهرباء في محافظة أسيوط:
وحددت شركة كهرباء أسيوط المناطق التي سوف يتم قطع الكهرباء عنها والتي تشمل بعض المناطق منطقتي نزلة رميح بالكامل، والمدور بالكامل،