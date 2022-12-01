انت الان تتابع خبر لمدة يومين كاملين .. قطع الكهرباء عن هذه الأماكن في محافظة أسيوط والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدرت شركة الكهرباء بمحافظة أسيوط، بيان هام اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 بشأن قطع الكهرباء عن بعض مناطق المحافظة

موعد قطع الكهرباء في محافظة أسيوط:

وأكدت شركة أسيوطأنه سوف يتم قطع الكهرباء لمدة 8 ساعات متواصلة، خلال يومين بداية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصراً بسبب إجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.